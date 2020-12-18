Французское правительство представило план вакцинации населения

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские власти представили план вакцинации граждан от коронавирусной инфекции. Она пройдет в три этапа и продлится с начала декабря до конца мая, первыми прививки получат пожилые граждане как наиболее уязвимая категория населения, сообщает Международное французское радио RFI.

План вакцинации населения страны, представленный премьер-министром Франции Жаном Кастексом и министром здравоохранения Оливье Вераном, был утвержден Сенатом.

На первом этапе вакцинацию пройдут около 1 млн пожилых людей, проживающих в домах престарелых и интернатах. Ожидается, что первая фаза продлится от шести до восьми недель, с учетом 21-дневного промежутка между первой и повторной прививками.

На втором этапе вакцинируют примерно 14 млн человек, подверженных риску из-за возраста или хронической патологии, а также медицинский персонал и работников медико-социального сектора в возрасте от 50 лет и старше. Согласно установленному графику этот этап начнется в середине февраля.

По словам министра здравоохранения Франции, порядок проведения этого этапа будет зависеть от темпов поступления вакцин, а также в соответствии с возрастными категориями. Прежде всего будут привиты граждане в возрасте старше 75 лет.

Третий этап, предусматривающий массовую вакцинацию основной части населения страны, начнется, по словам премьер-министра, в конце весны. Он уточнил, что для 50 млн человек также будут установлены приоритетные категории. Первыми будут привиты люди в возрасте от 50 до 64 лет. После этого право на вакцинацию получат работники секторов безопасности, образования и питания, лица из группы риска и обслуживающий их персонал, живущие в интернатах и заключенные. И лишь затем - остальная часть населения.

По данным на 18 декабря, во Франции с начала пандемии зафиксировано 75 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 42,4 млн человек, умерли 1,66 млн.-0-