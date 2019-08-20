Французской паре грозит до 6 лет за кражу песка с пляжа Сардинии

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На итальянском острове Сардиния задержана французская пара за кражу 40 кг песка с пляжа, сообщает BBC .

В багажнике внедорожника, на котором французы собирались покинуть остров, полиция обнаружила 14 пластиковых бутылок с песком. Туристы утверждают, что хотели взять его домой в качестве "сувенира" и не подозревали, что это противозаконно.

Провинившимся супругам грозит срок от года до шести лет за хищение народной собственности при отягчающих обстоятельствах. С 2017 года вывоз песка, гальки и ракушек с Сардинии наказывается штрафом до 3 тыс. евро или тюремным заключением.

"Лишь немногие из посещающих Сардинию туристов хотят вывезти 40 кг песка, но даже если таких любителей всего 5% и они забирают с собой вдвое меньше, но умножьте это на миллион туристов в год, и вы увидите, как сильно уменьшатся за несколько лет те самые пляжи, которые в первую очередь и привлекают людей на Сардинию", - прокомментировал ситуацию специалист по вопросам окружающей среды Пьерлуиджи Кокко.-0-