ФРГ вводит с 28 марта обязательный тест на коронавирус для прилета в страну

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Германии введут с 28 марта обязательное правило: у всех прилетающих в страну должен быть отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на проект распоряжения Министерства здравоохранения ФРГ.

Перед отлетом в Германию авиапассажиры будут обязаны предъявить перевозчику отрицательный тест. Распоряжение, как ожидается, вступит в силу в воскресенье с 00.00 (2.00 по минскому времени) и будет предварительно действовать до 12 мая.

"Лица, которые не предъявят перевозчику перед отлетом соответствующее подтверждение, не смогут взойти на борт", - цитирует ТАСС документ. До сих пор обязательно предъявлять отрицательный тест нужно было авиапассажирам, прибывающим из стран и регионов, которые власти ФРГ объявили зоной повышенного риска из-за распространения там коронавируса.-0-