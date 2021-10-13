Frontex сообщило о новых нарушениях Литвы в отношении мигрантов

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13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество сообщений о предполагаемых нарушениях в отношении мигрантов в Литве возросло с 14 до 20. Об этом заявил глава Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex Фабрис Леггери, сообщает литовский телеканал LRT. "Около 20 сообщений о серьезных инцидентах с подозрением в нарушении основных прав в Литве", - сказал Фабрис Леггери, комментируя информацию о нарушениях прав мигрантов на территории Литвы. "Насколько я понимаю, причиной этого является толкование литовского законодательства. Вопрос в том, совместим ли литовский закон об управлении границами и предоставлении убежища с законодательством ЕС", - сказал глава Frontex. Агентство Frontex ранее покинуло Венгрию из-за нарушений прав человека. На вопрос, уйдет ли агентство из Литвы, где в настоящее время размещены десятки его офицеров, Фабрис Леггери пока не ответил. Как сообщалось ранее, наблюдатель Frontex по фундаментальным правам Катажина Венцель заявила, что офицеры пограничного агентства ЕС зафиксировали как минимум 14 случаев "группового вытеснения мигрантов" с территории Литвы. Правозащитные организации в ЕС придерживаются мнения, что вытеснение мигрантов с пограничной территории Литвы нарушает положения Европейской конвенции о правах человека.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!