ФСБ предотвратила подготовку теракта в Тверской области

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФСБ России предотвратила подготовку теракта в Тверской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в Тверской области предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося членом запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство" на одном из объектов топливно-энергетического комплекса", - сообщили в центре.

"При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", - отметили в ФСБ.-0-