ФСБ предотвратила теракт в торговом центре в Адыгее

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ФСБ задержали сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", готовившего теракт в местах массового пребывания людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности на территории Республики Адыгея задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку к террористическому акту в местах массового пребывания граждан", - отметили в ЦОС.

По адресу проживания задержанного обнаружили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами, флаг международной террористической организации "Исламское государство", а также карту города Майкоп с объектами террористических устремлений.

Кроме того, у мужчины изъяли средства связи, содержащие значительное количество террористического контента, интернет-инструкции по изготовлению средств террора, поддельные миграционные документы. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30, ч.1 ст.205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

Задержанный уже дал признательные показания, что готовил теракт в одном из торговых центов Майкопа.-0-