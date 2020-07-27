ФСБ РФ предотвратила массовый расстрел в Москве

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В подмосковных Химках уничтожен приверженец террористов, планировавший массовый расстрел в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресечена деятельность члена террористической организации, планировавшего террористический акт в одном из мест массового скопления людей в Москве", - сообщили в ЦОС.

Подозреваемого, гражданина одной из стран Центральной Азии, арендовавшего квартиру в Москве, обнаружили в районе заброшенных гаражей в Химках. "При попытке задержания и проверки он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия. В результате ответных действий преступник был нейтрализован (получил ранения, не совместимые с жизнью)", - уточнили в ЦОС.

При осмотре места происшествия обнаружены автомат АК-74, три снаряженных магазина, две гранаты "Ф-1" и одна граната РГД.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы.-0-