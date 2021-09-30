ФСБ России предотвратила теракт во Владивостоке

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФСБ России задержала во Владивостоке лидера неонацистской группировки, готовившего теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности во Владивостоке предотвращена подготовка террористического акта. Задержан лидер регионального неонацистского объединения, осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства", - рассказали в ЦОС.

Сотрудники ФСБ изъяли у задержанного молодого человека компоненты для синтезирования взрывчатого вещества, инструкции по изготовлению и применению самодельного взрывного устройства, четыре единицы холодного оружия, устав праворадикальной группировки, содержащий призывы к преступлениям насильственного характера. "В отношении радикала следственным подразделением возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30 ст.205 УК РФ (приготовление к террористическому акту)", - сообщили в ФСБ.-0-