ФСБ России предотвратила теракты в Московском регионе

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ФСБ РФ пресекли деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", члены которой планировали террористические акты в Московском регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"В ходе следственных действий по местам пребывания радикальных исламистов обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, иные предметы и документы", - сообщили в ФСБ.

По информации спецслужбы, ячейка создавалась также для вовлечения новых членов в ряды ИГ и финансирования терроризма. В ФСБ отметили, что в настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.-0-