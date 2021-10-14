ФСБ России пресекла деятельность террористической ячейки во Владимирской области

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" во Владимирской области. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

"Задержаны четыре иностранца, причастных к деятельности указанной ячейки, изъяты средства связи и иные материалы, подтверждающие противоправность их действий", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что ячейка вовлекала жителей России в террористическую организацию, публично призывала к террористической деятельности и ресурсному обеспечению терроризма.

В отношении лидера группы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), он арестован. В отношении остальных членов ячейки принято решение о выдворении за пределы страны с закрытием въезда на длительный срок.-0-