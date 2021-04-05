ФСБ России задержала террориста, готовившего нападение на правоохранителей

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФСБ России предотвратила теракт в Ставропольском крае, задержав сторонника международных террористических организаций, готовившего нападение на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных бомб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом и МВД предотвращен террористический акт в Ставропольском крае. В Кисловодске задержан ранее судимый за общеуголовные преступления гражданин России 1996 года рождения, осуществлявший подготовку к совершению нападения на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств в интересах международных террористических организаций", - подчеркнули в ЦОС.

В Кисловодске также задержаны три его сообщника, граждане России, которые причастны к организации канала финансирования боевиков террористических структур в Сирийской Арабской Республике. "Они сформировали ячейку сторонников запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство" для совершения преступлений террористического характера на территории Ставропольского края", - рассказали в ФСБ.

При обыске у предполагаемого террориста изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, взрывчатые вещества, поражающие элементы, экстремистскую литературу. Также в его средствах связи найдены инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. ФСБ не разглашает личности задержанных в интересах следствия.-0-