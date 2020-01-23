ФСБ сообщила о блокировке ресурса, откуда поступали сообщения о "минировании" в России

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба безопасности России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса, с которого с конца ноября 2019 года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании" зданий судов, школ, больниц, торговых центров и других объектов РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, с 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их "минирования". В тексте также указывались более 16 тыс. якобы заминированных объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы, объекты транспорта, торговые центры и так далее). При этом все угрозы носили ложный характер.

На основании представления Генеральной прокуратуры РФ совместно с Роскомнадзором с 23 января 2020 года осуществляется ограничение доступа к информационным ресурсам вышеуказанного сервиса.-0-