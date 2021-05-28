ФСБ задержала в Саратове 14 участников украинской радикальной группировки

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФСБ задержала в Саратове 14 участников украинской молодежной радикальной группировки "МКУ", сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом в рамках возбужденного уголовного дела по частям 1 и 2 ст.282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе) пресечена деятельность координируемой с территории Украины молодежной радикальной группы сторонников идеологий массовых убийств ("МКУ")", - отметили в Центре общественных связей ФСБ России.

У задержанных изъяли значительное количество пропагандистских материалов экстремистского характера, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия, а также переписку с идеологом группы из Украины о подготовке насильственных акций. "Члены группы дают признательные показания", - сообщили в ФСБ.

По окончании следственных действий будет решаться вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Им грозит лишение свободы.-0-