Фумио Кисида избран 101-м премьер-министром Японии

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала главу правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисиду 101-м премьер-министром Японии, сообщает Kyodo News.

Правительство премьер-министра Фумио Кисиды сегодня в полном составе ушло в отставку. На внеочередном заседании Кабмина премьер собрал у всех членов правительства заявления об отставке. До формирования нового правительства они будут исполняющими обязанности глав своих ведомств.

Фумио Кисида занял должность председателя правящей партии 29 сентября, а 4 октября был избран премьер-министром. Его переназначение на этом посту является формальной процедурой по итогам состоявшихся 31 октября выборов в нижнюю палату парламента. ЛДП после них потеряла часть мест, но сохранила абсолютное большинство (261 из 465 мест).

Ожидается, что Кисиду назначит министром иностранных дел Йошимасу Хаяси, бывшего министра образования, который возглавляет внепартийную группу законодателей, продвигающих японо-китайские отношения.

Премьер также намерен назначить бывшего министра обороны генерала Накатани своим специальным советником по вопросам прав человека. Накатани является ведущим сторонником введения санкций в отношении иностранных правительственных чиновников, которые считаются нарушителями прав человека, по аналогии с Законом Магнитского в США.-0-