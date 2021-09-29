Фумио Кисида избран лидером правящей партии Японии

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший глава МИД Японии Фумио Кисида избран новым председателем правящей в стране Либерально-демократической партии, он станет следующим премьер-министром. Об этом сообщает издание The Nikkei.
Нового председателя удалось избрать лишь во втором туре, где Фумио Кисида набрал 257 из 427 голосов . Его оппонент, бывший глава МИД и Минобороны Японии Таро Коно, получил 170 голосов.
Таким образом, Фумио Кисида теперь занимает пост председателя Либерально-демократической партии и вскоре станет новым, 100-м премьер-министром Японии.
Как отмечает японская газета The Asahi Shimbun, новый председатель правящей партии заявил, что готов немедленно приступить к своим обязанностям. Одной из приоритетных задач Фумио Кисида назвал выработку экономических мер по борьбе с последствиями коронавируса в Японии.-0-