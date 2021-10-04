Фумио Кисида стал сотым премьер-министром Японии

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший глава МИД Японии Фумио Кисида избран сотым премьер-министром страны, сообщает BBC.

На прошлой неделе 64-летний Фумио Кисида выиграл гонку за право стать следующим премьер-министром Японии, возглавив Либерально-демократическую партию (ЛДП). 4 октября японский парламент большинством голосов утвердил его на посту премьера.

Фумио Кисида сменил на этом посту Ёсихидэ Сугу, который решил уйти в отставку всего через год пребывания в должности из-за резкого падения рейтингов правящей Либерально-демократической партии, которое связывают с неудачной борьбой с пандемией.

Одна из первоочередных задач нового, сотого премьер-министра - привести ЛДП к победе на всеобщих выборах, которые должны пройти в Японии до конца ноября. Популярность партии упала из-за решения провести Олимпийские игры в Токио, против чего протестовали жители страны, поскольку в Японии росло число заражений коронавирусом.

Как сообщают РИА Новости, в связи с назначением Фумио Кисиды на должность премьер-министра Японии сегодня также был объявлен состав нового правительства страны. 13 из 19 министров получат министерские портфели впервые.-0-