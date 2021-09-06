Футболист Жан-Пьер Адамс умер после 39 лет нахождения в коме

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский футболист Жан-Пьер Адамс, находившийся в коме 39 лет, умер сегодня в возрасте 73 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу французского Национального союза футболистов-профессионалов (UNFP).

Футболист впал в кому в марте 1982 года после ошибки анестезиолога во время плановой операции на колене в больнице Лиона

Жан-Пьер Адамс выступал за французские клубы "Ним", "Ницца" и "Пари Сен-Жермен", в составе "Нима" и "Ниццы" защитник дважды становился серебряным призером чемпионата Франции. В составе национальной команды Адамс провел 22 матча в период с 1972 по 1976 год.-0-