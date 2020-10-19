Футбольные фанаты устроили в Братиславе беспорядки из-за COVID-ограничений

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотни футбольных фанатов в минувшие выходные вышли на акцию протеста в Братиславе, выражая недовольство работой словацкого правительства и введенными в стране карантинными мерами, сообщает газета Pravda.

Демонстранты собрались перед зданием правительства, скандировали унизительные лозунги, бросали камни, бутылки. Кто-то из протестующих, находясь в толпе, использовал пиротехнику, ранив своих же товарищей.

Полиция применила слезоточивый газ и водометы. По словам протестующих, стражи правопорядка стреляли резиновыми пулями. Во время разгона также участвовали бойцы спецназа LYNX. Несколько демонстрантов были задержаны.

"Несанкционированное собрание за несколько минут превратилось в скопление агрессивных ультраправых радикалов, некоторые находились в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении регионального управления полиции Братиславы.

В полиции подчеркнули, что в условиях ограничительных мер из-за COVID-19 в стране запрещено собираться группами более шести человек. За нарушение мер грозит штраф до 1659 евро. "В случае нападения на должностное лицо со стороны участников собрания в соответствии с законом возможно наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 25 лет", - заявили в полиции.-0-