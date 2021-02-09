9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Северстали" обыграли "Йокерит" в матче чемпионата КХЛ. Дружина из Череповца, цвета которой защищает игрок сборной Беларуси Владислав Кодола добилась виктории в овертайме со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок в Хельсинки должен был состоятся еще 15 сентября, однако пандемия коронавируса внесла коррективы в планы команд. В первом периоде команды старались не рисковать, обмениваясь атаками. Однако до опасных моментов долгое время не доходило, пока на 14-й минуте Йоонас Няттинен не постарался завести шайбу в ворота соперников, но не смог этого сделать. Расторопней других на пятаке был еще один игрок "сталеваров" Игорь Гераськин, открывший счет встречи.

Во втором периоде хозяева смогли отыграться. Якуб Крейчик точно бросил с синей линии. После этого гости постарались вернуть утраченное преимущество. Тем более, что финская дружина четыре минуты подряд играла в меньшинстве. Но шайба упорно не шла в ворота. До конца основного времени матча команды так и не смогли провести результативных атак. Овертайм "рыси" и "джокеры" провели во взаимных атаках, но повезло больше череповчанам. Вновь отличился Игорь Гераськин, убежавший в контратаку.-0-