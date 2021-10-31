G20 достигла соглашения по ограничению потепления не более чем на 1,5 градуса

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники саммита Группы двадцати (G20) в Риме достигли соглашения по ограничению потепления климата не более чем на 1,5 градуса, сообщает агентство ANSA со ссылкой на дипломатические источники.

В итоговом заявлении, как предполагается, речь будет идти о том, что крайний срок для достижения нулевых выбросов углекислого газа - "середина века", что важно для прекращения увеличения температуры.

Проект итогового документа G20 подтверждает создание 100-миллиардного климатического фонда для поддержки развивающихся стран.

Между тем в Глазго (Шотландия) сегодня открылась 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Ее участниками станут более 100 глав государств и правительств со всего мира.-0-