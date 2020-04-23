G20 обязуется принять меры в защиту работников наиболее уязвимых отраслей

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Группы двадцати (G20) обязуются принять меры для защиты работников наиболее уязвимых отраслей в условиях пандемии коронавируса нового вида, сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике по итогам совещания министров труда стран - членов G20.

"В результате мер, принимаемых для сдерживания пандемии коронавируса, по всему миру сотрудники и их семьи сталкиваются с необходимостью госпитализации, соблюдения карантина, мер дистанцирования и ограничений на передвижение. Кроме того, в связи с последствиями пандемии для экономической активности повышаются риски потери рабочих мест, сокращения рабочего времени и утраты дохода. Мы приложим все усилия, чтобы защитить сотрудников, в особенности тех, кто трудоустроен в уязвимых отраслях и остался без необходимой социальной защиты", - говорится в документе. Помимо этого министры выступают за защиту прав и создания адекватных условий труда для медиков, которые борются с коронавирусом.

Также страны G20 условились разрабатывать и принимать комплексные меры, направленные на снижение негативных последствий на внутренние и глобальные рынки труда в условиях пандемии. "Наши страны будут продолжать изучать способы поддержки работодателей, особенно микропредприятий, а также малых и средних предприятий. Меры будут разрабатываться в соответствии с национальными особенностями и могут включать оказание финансовой помощи, предоставление налоговых льгот, дотаций, займов и субсидий на выплату заработных плат", - указывается в заявлении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. Распространение COVID-19 привело к глобальному экономическому кризису. Согласно прогнозам МВФ, в этом году в экономику ожидается спад на 3%.-0-