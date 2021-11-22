"Газпром" может прекратить поставки газа в Молдову через 48 ч

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Газпром" уведомил Молдову о возможном прекращении поставок газа через 48 ч из-за отсутствия оплаты по текущему контракту, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов в эфире телеканала НТВ, сообщает ТАСС.

В октябре "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа на пять лет. По итогам переговоров вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну заявил, что новая цена на газ для республики в ноябре составит $450 за тыс. куб.м и будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке.

"Имея в виду весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении "Газпрома", а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, "Газпром" принял решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдова в срок осуществляет 100% текущих платежей за газ. Очередной срок текущих платежей сегодня, 22 ноября, и "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", - сказал Сергей Куприянов.

Он также добавил, что "Газпром" крайне разочарован невыполнением Молдовой своих контрактных обязательств.-0-