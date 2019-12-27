"Газпром" выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

27 декабря, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. "Газпром" выплатил украинскому "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам представитель российской компании.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" компенсировать украинской стороне недопоставку газа по транзитному контракту.

"С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, "Газпром" осуществил выплату $2,9 млрд "Нафтогазу Украины" в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря", - уточнил представитель "Газпрома".

В "Нафтогазе" подтвердили информацию. "Мы подтверждаем получение от Газпрома $2,918 млрд компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года", - говорится в заявлении.

Украинская компания добавила, что, по ее подсчетам, суммарно по результатам транзитного арбитража она получила от "Газпрома" $5 млрд. "Нафтогаз" заявляет, что первую часть компенсации в размере $2,1 млрд он "получил в виде газа, который был поставлен "Газпромом" в 2014 году". "Нафтогаз" отразил эту часть выигрыша в отчетности за 2017-й и заплатил соответствующие налоги и дивиденды в государственный бюджет в 2018 году", - говорится в заявлении.

"Сегодняшний платеж "Газпрома" включает погашение невыплаченной ранее части присужденной компенсации в размере $2,56 млрд, а также процентов, накопленных с момента оглашения решения 28 февраля 2018 года", - сообщила украинская компания.

"Нафтогаз" приветствует признание российской стороной необходимости выполнять решения арбитражей 2017-2018 годов и ее намерение продолжать транспортировку газа в ЕС через территорию Украины", - отмечается в заявлении. "Стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта 1 января 2020 года", - добавляет "Нафтогаз".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале в пятницу также подтвердил получение платежа "Газпрома" и назвал это "еще одной победой" для Украины.-0-