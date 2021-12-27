"Газпром": запасы газа в Украине опустились до исторического минимума

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запасы газа в подземных хранилищах Украины на 24 декабря снизились до исторического минимума для этого времени, на 1 млрд куб.м меньше, чем на начало закачки, говорится в сообщении "Газпрома" в официальном Telegram-канале, пишут РИА Новости.

"Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ - 14,37 млрд куб.м, это на 9,9 млрд куб.м ниже показателя прошлого года и уже на 1 млрд куб.м меньше, чем на начало закачки в апреле этого года", - сообщает компания.

Запасы газа в украинских хранилищах, по данным "Оператора ГТС Украины" на 25 декабря, составляют 14,26 млрд куб.м.

А объем активного газа в европейских ПХГ на 24 декабря, согласно Gas Infrastructure Europe, на 21,1 млрд куб.м меньше прошлогоднего уровня. Отобрано 43,1% от объема газа, закачанного в этом году, также уточняет компания.-0-