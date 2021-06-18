Генассамблея назначила Гутерриша генсеком ООН на второй срок

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная ассамблея ООН на заседании в пятницу назначила Антониу Гутерриша генеральным секретарем всемирной организации на второй срок. О соответствующем решении объявил на заседании председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр, сообщает ТАСС,

"Я имею честь объявить о назначении Антониу Гутерриша генеральным секретарем ООН на второй срок с 1 января 2022 года до 31 декабря 2026 года", - сказал он.

Антониу Гутерриш был единственным кандидатом на пост генсека ООН. Ранее его поддержал Совет Безопасности всемирной организации.

Генеральный секретарь ООН избирается на пять лет.-0-