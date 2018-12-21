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Генассамблея ООН отклонила предложенную Россией резолюцию в поддержку ДРСМД

В мире 21.12.2018 | 20:23
Фото telegraf.com.ua
Фото telegraf.com.ua

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная Ассамблея ООН не приняла внесенную Россией резолюцию в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). За документ проголосовали 43 страны, против - 46, еще 78 воздержались, сообщает ТАСС.

Среди выступивших против резолюции были США, государства Евросоюза, Япония, Турция, Израиль и Украина. Документ поддержали Китай, страны - члены Организации Договора о коллективной безопасности, Иран, Сирия, ряд стран Латинской Америки.

Главная идея российского документа, как сообщает ТАСС, состоит в поддержке договора "как одного из краеугольных камней европейской и международной безопасности" и призыве к сторонам договора - России и США - продолжить консультации для его сохранения.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании, отметил, что договор стал важным шагом к ядерному разоружению и является востребованным сегодня. "Угроза его существования возникла в октябре этого года, когда США заявили о намерении в одностороннем порядке выйти из договора", - напомнил дипломат. Он предупредил, что развал договора грозит возвращением к полномасштабной гонке вооружений.

Кроме того, дипломат указал на постоянные попытки Москвы "искренне разобраться в сути претензий, предъявляемых США". В свою очередь, представители США и Евросоюза в объяснении голосования заявили, что считают данную резолюцию не способствующей сохранению договора.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил 4 декабря по итогам встречи глав МИД НАТО в Брюсселе, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязательства по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению договора. Как подчеркнул 5 декабря, отвечая на вопросы журналистов, президент РФ Владимир Путин, американская сторона не предоставила никаких доказательств приписываемого Москве нарушения ДРСМД. Россия против разрушения данного договора, но будет вынуждена соответствующим образом реагировать, если США из него выйдут, указал он.-0-

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Теги
вооружение, ООН, Россия
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