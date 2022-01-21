Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую отрицание холокоста

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осуждает и отвергает отрицание холокоста как исторического факта. Об этом сообщается на сайте Центра новостей ООН.

"Генеральная Ассамблея ООН отвергает и безоговорочно осуждает любое полное или частичное отрицание холокоста как исторического события. Настоятельно призывает все государства-члены безоговорочно отвергать любое полное или частичное отрицание холокоста как исторического события или любое искажение его истории и любые действия, совершаемые с этой целью", - говорится в принятой резолюции.

В Генассамблее напомнили об истреблении почти 6 млн евреев, в том числе 1,5 млн детей, что составляет одну треть всех евреев. В ходе холокоста были убиты также миллионы представителей других национальностей. Авторы резолюции подчеркнули, что напоминание о холокосте должно служить предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предрассудки.

Генеральная Ассамблея ООН настоятельно призвала государства-члены и компании, владеющие социальными сетями, активно принимать меры, чтобы противодействовать использованию информационно-коммуникационных технологий для распространения материалов в целях пропаганды антисемитизма, отрицания холокоста и искажения его истории, а также содействовать выявлению информации о таких материалах.

Соавторами резолюции выступили более 60 стран, среди которых Израиль, Германия, Беларусь, Армения, Турция, США.-0-