Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с терроризмом в связи с нападением в Новой Зеландии

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная Ассамблея ООН сегодня консенсусом приняла резолюцию по борьбе с терроризмом и другими актами насилия на основе религии, сообщает ТАСС.

В Генассамблее проект документа представил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. "Мы живем в атмосфере роста несправедливости, дискриминации и неравенства, - сказал он. - Настало время предпринять конкретные меры. Мы должны бороться с этой отравой нашего общества, внося поправки в существующие национальные законодательства и принимая новые законы".

Генассамблея в резолюции "самым решительным образом осуждает чудовищное и подлое террористическое нападение, совершенное против мусульманских верующих в Крайстчерче, Новая Зеландия, 15 марта 2019 года, и выражает свои самые глубокие соболезнования семьям жертв, правительству и народу Новой Зеландии". Кроме того, Генассамблея ООН призвала "все государства взаимодействовать в целях защиты лиц от актов насилия, дискриминации и преступлений по мотивам ненависти, основанной на расизме, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

В документе отмечается необходимость "активизировать международные усилия по налаживанию глобального диалога по вопросу поощрения культуры терпимости и мира на всех уровнях на основе соблюдения прав человека и уважения разнообразия религий и убеждений".

Резолюция была представлена по инициативе Турции после теракта, произошедшего в Новой Зеландии 15 марта. К соавторам присоединились более 30 стран.

Как сообщалось, 15 марта полиция Новой Зеландии получила сообщения о стрельбе в двух мечетях в Крайстчерче, в которых в тот момент находились сотни людей. Прибывшие на место правоохранители задержали по подозрению в организации атак трех человек, однако обвинение было предъявлено лишь одному из них. В результате нападения погибли 50 человек, еще 50 были доставлены в больницы. Нападавший - 28-летний австралиец Брентон Таррант - заключен под стражу до 5 апреля, ему предъявлено обвинение в убийстве. Накануне нападения мужчина опубликовал в соцсетях документ, который эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с "манифестом" норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года.-0-