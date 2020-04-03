Генассамблея ООН приняла резолюцию по объединению усилий в борьбе с коронавирусом

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию по глобальной солидарности в борьбе с коронавирусным заболеванием, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу председателя Генассамблеи.

Документ был принят консенсусом без голосования. В резолюции страны ООН призвали активизировать международное сотрудничество для сдерживания пандемии, смягчения ее последствий и победы над ней, в том числе путем обмена информацией, научными знаниями и передовым опытом, а также на основе применения руководящих принципов, рекомендованных ВОЗ.

Резолюция также подчеркивает центральную роль ООН в преодолении кризиса и призывает генсека организации мобилизовать скоординированные усилия всех стран. При этом документ не затрагивает смягчение санкций или приостановку военных конфликтов.-0-