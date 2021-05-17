Генассамблея ООН проведет заседание по ситуации на Ближнем Востоке 20 мая

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пленарное заседание Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по ситуации в палестино-израильском конфликте пройдет 20 мая. Об этом председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр проинформировал в своем Twitter, сообщает ТАСС.

"Я получил письмо от представителей Нигера и Алжира в ООН с просьбой собрать заседание ГА ООН по темам "Ситуация на Ближнем Востоке" и "Палестинский вопрос", - указал он. - В соответствии с этим обращением я созываю пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН в четверг, 20 мая, в 10.00".

Совет Безопасности ООН обсуждал ситуацию на Ближнем Востоке уже дважды в закрытом формате, один раз - на открытом заседании. Остановить конфликт эти встречи пока не помогли, Совбез не принял даже общего заявления по этой теме.

Между тем, сирены воздушной тревоги сегодня вновь сработали в крупных городах Ашдод, Ашкелон и Беэр-Шева на юге Израиля, предупреждая жителей о новых ракетных обстрелах из сектора Газа. Сигналы ПВО звучат в районах, граничащих с палестинским анклавом. При этом израильское государственное радио Kan отмечает, что ракетные обстрелы городов в южной части еврейского государства возобновились сегодня вечером после перерыва в несколько десятков минут, который последовал за попаданием снаряда в жилой дом в Ашдоде, в результате чего пострадали восемь израильтян.

С 10 мая между группировками в Газе и израильской армией продолжаются обмены ракетными ударами. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. С палестинской - только в секторе за неделю число жертв бомбардировок уже превысило 200 человек, ранения получили свыше 1,3 тыс.

Министерство общественных работ и жилищного строительства сектора Газа сегодня сообщило о том, что более 800 жилых строений полностью разрушены, еще порядка 10 тыс. пострадали в результате ракетных и артиллерийских обстрелов со стороны Израиля. Создано порядка 80 бригад, которые участвуют в извлечении из-под завалов погибших и раненых.

Ранее сообщалось о значительном повреждении в секторе линий электропередачи (ЛЭП): по данным энергетической компании прибрежного анклава GEDCO, восемь ЛЭП из десяти вышли из строя. Помимо этого, большой урон нанесен сельскохозяйственным угодьям, а также дорогам, что осложняет передвижение машин скорой помощи и спасательных служб.-0-