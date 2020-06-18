Генассамблея ООН проводит самую необычную процедуру голосования

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН 17 июня проводит выборы непостоянных членов Совета Безопасности ООН и председателя следующей сессии ГА, сообщает ТАСС.

Официально сотрудники секретариата ООН и дипломаты работают удаленно. Однако специально для одних из самых важных выборов за год руководству ООН пришлось "приоткрыть" зал ГА и адаптировать процедуру голосования.

Делегаты будут выбирать, какие пять стран будут представлены в СБ ООН в 2021-2022 годах, когда его покинут Бельгия, Доминиканская Республика, Германия, Индонезия и Южная Африка.

Процедура выборов новых непостоянных членов Совета Безопасности тайная. Обычно она длится не более часа. Представители всех стран собираются в Генассамблее, выступают представители стран-кандидатов, затем сотрудники протокола обносят по залу несколько корзин для голосования.

Но из-за сохраняющейся в Нью-Йорке угрозы распространения коронавируса процедуру изменили.

Делегаты от каждой страны приходят в пустой зал генассамблеи по одному и в маске. Секретариат выдал каждой стране "временной слот" для появления в здании и строго попросил делегатов "не скапливаться" на входе. Постпреды заходят в зал, берут бюллетень, отмечают выбранные страны, подходят к урнам для голосования и тут же покидают штаб-квартиру.

Странам ООН предстоит выбрать новых непостоянных членов Совета Безопасности от четырех региональных групп: Азиатско-Тихоокеанской, Латинской Америки и Карибского бассейна, Африканской и группы Западной Европы. Председатель сессии Генеральной Ассамблеи тоже избирается с соблюдением принципа ротации между пятью региональными группами.

Председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН избран представитель Турции Волкан Бозкыр, сообщает ТАСС.

За его избрание проголосовали представители 178 стран, 11 воздержались, еще три бюллетеня признаны недействительными. Ранее Бокзыр занимал должность председателя комиссии по международным делам Великого национального собрания (парламента) Турции.-0-