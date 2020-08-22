Гендиректор МАГАТЭ в ближайшее время посетит Иран

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит в ближайшее время Иран. Об этом сообщил постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади, информирует ТАСС.

Гросси написал в Twitter, что посетит Тегеран в понедельник для встречи с иранскими властями и обсуждения накопившихся вопросов при взаимодействии с Ираном. По его словам, ему необходимо наладить диалог для сотрудничества с Ираном.

Ранее он призывал Иран предоставить МАГАТЭ доступ к двум объектам возможного хранения незаявленного ядерного материала.-0-