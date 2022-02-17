Гендиректор отделения ООН в Женеве приветствовала вклад Беларуси в региональную и глобальную безопасность

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянный представитель Беларуси в Женеве Юрий Амбразевич в связи с завершением работы на этом посту провел встречу с Татьяной Валовой, генеральным директором отделения ООН в Женеве, личным представителем генерального секретаря ООН при Конференции по разоружению. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

"Стороны подвели итоги взаимодействия между Беларусью и отделением в последние годы. Генеральный директор приветствовала вклад Беларуси в региональную и глобальную безопасность, в том числе активную позицию по оживлению деятельности Конференции по разоружению, секретариат которой она возглавляет", - рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Юрий Амбразевич и Татьяна Валовая подтвердили убежденность в необходимости противодействия процессам деградации системы международной безопасности через укрепление многосторонних институтов и переговорных площадок, инициирование всестороннего диалога по вопросам глобальной безопасности.

Собеседники обсудили тему появления новых угроз, вытекающих из военного использования достижений науки и техники, в том числе информационно-коммуникационных технологий, проведения кибератак, бесконтрольных разработок в области искусственного интеллекта. Особо было подчеркнуто дестабилизирующее влияние современных медиаресурсов на вопросы безопасности.

Юрий Амбразевич и Татьяна Валовая также рассмотрели возможности расширения сотрудничества Беларуси и женевского отделения ООН по дальнейшему продвижению вопросов устойчивого развития в нашей стране. Татьяна Валовая приветствовала усилия Республики Беларусь в этой области и высоко оценила результаты работы национального механизма по Целям устойчивого развития.

Генеральный директор отделения ООН в Женеве отдельно отметила реализованные во Дворце Наций проекты Беларуси в сфере культурной дипломатии, выразив надежду, что активность белорусской миссии на этом направлении сохранится и в будущем.-0-