Гендиректор ВОЗ призвал осторожно подходить к вопросу снятия карантинных ограничений

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал чрезвычайно осторожно подходить к вопросу снятия ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

В ряде стран распространение коронавируса замедляется, и власти задумываются о том, чтобы начать отменять меры, направленные на соблюдение социальной дистанции. На прошедшем 13 апреля брифинге глава ВОЗ напомнил, что COVID-19 - совершенно новый тип коронавируса, и медицинское сообщество, сотрудники здравоохранения узнают о его поведении по мере борьбы с вирусом. А стратегия борьбы в свою очередь основывается на самых свежих данных. Из опыта разных стран становится все яснее, как вирус себя ведет, как его остановить и как от него защититься.

"Мы знаем, что COVID-19 распространяется очень быстро, и мы знаем, что он смертелен: он убивает в 10 раз больше людей, чем эпидемия гриппа 2009 года, - сказал глава ВОЗ. - Вирус быстрее всего распространяется там, где сосредоточено большое количество людей - например, в домах престарелых. Чтобы сдержать передачу вируса, должен быть вовремя выявлен каждый случай, проведен тест, организована изоляция и лечение каждого зараженного. Мы знаем, что в некоторых странах число инфицированных удваивается каждые 3-4 дня".

Причем темпы распространения вируса гораздо выше, чем замедления. Иными словами, пояснил глава ВОЗ, подъем кривой вверх, к пику - намного стремительнее, чем спуск. Это значит, что отпускать жесткие меры нужно постепенно, при постоянном контроле и только в том случае, когда система здравоохранения способна отслеживать новые случаи заражения и лечить их, а также готова эффективно справиться с возможной повторной вспышкой.

При этом, в то время как некоторые страны рассматривают возможность ослабления ограничений, другие задумываются об их введении - это страны со средним и низким доходом в Латинской Америке, Африке и Азии. Гендиректор ВОЗ не уверен, что в бедных странах карантинные меры дадут желаемый результат: "Как выжить в карантине, если от твоего ежедневного труда зависит, сможешь ли ты сегодня поесть?" По оценкам, 1,4 млрд детей не ходят в школу, а это значит, что они не просто прерывают учебу - некоторые из них становятся жертвами насилия, а многие лишаются едва ли не единственной возможности поесть.

"Я много раз говорил, что ограничение физического расстояния между людьми - лишь одна из целого комплекса необходимых мер предосторожности, - напомнил генеральный директор ВОЗ. - Каждое правительство должно провести оценку ситуации и защитить своих граждан, особенно самых уязвимых".

Тедрос Гебрейесус объявил, что 14 апреля ВОЗ опубликует обновленную стратегию, которая, в числе прочего, включает шесть условий отмены ограничений, связанных с COVID-19.-0-