Гендиректор ВОЗ: США не вышли из организации

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. США, критиковавшие Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), остаются в ней. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос, не покинули ли США организацию, учитывая истекающий на этой неделе 30-дневный срок, установленный президентом Дональдом Трампом для проведения реформ в ВОЗ, гендиректор сказал: "Соединенные Штаты все еще являются государством - членом Всемирной организации здравоохранения".

20 мая ВОЗ подтвердила, что получила ультиматум президента США Дональда Трампа, который дал организации 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ. В противном случае Соединенные Штаты намерены окончательно прекратить финансирование этой международной структуры и пересмотреть условия членства в ней.

Дональд Трамп заявил, что США приостановили перевод взносов в ВОЗ, отметив: деньги не будут перечисляться до оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса. Глава вашингтонской администрации не раз критиковал работу ВОЗ. По его словам, структура финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае. Белый дом фактически пытается возложить на ВОЗ ответственность за распространение коронавируса в США, поскольку эта организация якобы неверно информировала руководство страны об угрозе пандемии.-0-