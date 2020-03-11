ВОЗ расценила распространение коронавируса как пандемию

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нынешняя вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Об этом заявил сегодня на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

"Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия", - сказал он.

Пандемией называют распространение нового заболевания в мировых масштабах.-0-