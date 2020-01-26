Генеральный директор ВОЗ едет в Китай

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус отправился в Китай. Причина его визита - вспышка пневмонии нового типа. Об этом он сообщил в Twitter .

"Я нахожусь на пути в Китай, чтобы провести встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения, участвующими в реагировании на вспышку коронавируса", - отметил в своем аккаунте в соцсети глава ВОЗ. - Мои коллеги и я хотели бы понять последнее развитие событий и укрепить наше партнерство с Китаем в обеспечении дальнейшей защиты от вспышки", - подчеркнул он.-0-