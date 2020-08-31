Генеральный директор ВТО досрочно ушел в отставку

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. 62-летний генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу 31 августа досрочно покинул свой пост, сообщает издание The Economist.

Отмечается, что Роберту Азеведу после отставки с должности главы ВТО будет работать в международной компании по производству напитков.

На данный момент 164 страны - участницы ВТО не сумели договориться о назначении временно исполняющего обязанности главы ВТО.

Информация о том, что Роберту Азеведу покинет свой пост досрочно, появилась еще в мае нынешнего года. Он находился в должности гендиректора ВТО с сентября 2013 года, его второй четырехлетний срок начался в сентябре 2017 года. В 2019 году стабильность работы ВТО была нарушена, когда США заблокировали новые назначения в апелляционную палату, где слушаются торговые споры между странами.-0-