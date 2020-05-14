Генеральный директор ВТО уходит в отставку

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу уходит в отставку 31 августа, не дожидаясь истечения срока своих полномочий в 2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

"Я решил, что уйду со своего поста 31 августа 2020 года, сократив мой второй срок полномочий ровно на один год", - сказал Азеведу главам делегаций стран - членов ВТО. По данным нескольких источников, новым главой ВТО может стать кто-то из заместителей бразильца. Среди кандидатов - нигериец Йонов Фредерик Агах, немец Карл Браунер, американец Ален Волфф и китаец И Сяожун.

62-летний Роберту Азеведу находится в должности с сентября 2013 года, а его второй четырехлетний срок начался в сентябре 2017 года. В прошлом году стабильность работы ВТО была нарушена, когда США заблокировали новые назначения в апелляционную палату, где слушаются торговые споры между странами.-0-