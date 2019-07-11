Генеральный прокурор Молдовы подал в отставку

11 июля, Кишинев /БЕЛТА - МОЛДПРЕС/. Президент Молдовы Игорь Додон объявил сегодня, что подписал указ об освобождении от должности генерального прокурора Эдуарда Харунжена на основании поданного им заявления.

"Крайне важно, чтобы новое руководство Генеральной прокуратуры было выбрано в ближайшее время. Считаю, что новый генеральный прокурор должен иметь гражданство Республики Молдова, опыт работы в органах прокуратуры, быть неподкупным и способным восстановить авторитет учреждения, обеспечив через верховенство закона расследование множества случаев беззакония, в том числе совершенных в прошлом. Только такой кандидат, выдвинутый Высшим советом прокуратуры, будет принят президентом Молдовы в качестве генерального прокурора", - написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Парламент Молдовы на заседании 9 июля признал, что в 2016 году Эдуард Харунжен был утвержден в этой должности с нарушениями, призвав президента страны отправить его в отставку.

Как сообщалось, в стране ранее произошли перестановки в руководстве других силовых ведомств, в отставку полным составом ушел Конституционный суд, руководство Центральной избирательной комиссии и другие госслужащие, которых обвинили в противозаконных связях с демократами.-0-