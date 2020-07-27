Генконсульство США в Чэнду закрыто и взято под контроль властей Китая

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральное консульство США в Чэнду закрыто 27 июля в 10.00 по местному времени по требованию китайской стороны. Об этом сообщает Синьхуа.

Как говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте МИД КНР, представители компетентных органов Китая после закрытия консульства вошли в здание через главный вход и взяли его под свой контроль.

МИД КНР 24 июля уведомило посольство США в Китае о решении отозвать согласие на создание и функционирование генерального консульства США в Чэнду в качестве правомерной и необходимой реакции на то, что ранее США внезапно потребовали от китайской стороны закрыть свое генеральное консульство в Хьюстоне. В ведомстве подчеркнули, что ответственность за эскалацию напряженности в отношениях Китая и США лежит на американской стороне. "Текущая ситуация - не то, что хочет видеть Китай, и ответственность за это целиком и полностью лежит на американской стороне. Мы в очередной раз призываем Соединенные Штаты аннулировать ошибочное решение о закрытии генерального консульства КНР в Хьюстоне и предпринять усилия для возвращения двусторонних отношений в нормальное русло", - сказано в заявлении.

При этом ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус пояснила, что решение о закрытии китайского дипломатического учреждения в Хьюстоне принято для того, чтобы защитить американскую интеллектуальную собственность и личные данные граждан.

Агентство Associated Press со ссылкой на представителя администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ранее сообщило, что Вашингтон принял решение не возобновлять работу консульства США в Ухане, чтобы предупредить возможные ответные меры со стороны правительства КНР. Деятельность американского представительства в Ухане была приостановлена в январе на фоне распространения коронавируса.-0-