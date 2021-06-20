Генпрокуратура Армении получила 64 сообщения о нарушениях на выборах

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура Армении рассматривает 64 жалобы, полученные в ходе внеочередных парламентских выборов 20 июня. Об этом на брифинге заявил представитель Генпрокуратуры Эдгар Арсенян, сообщает агентство АРМЕНПРЕСС.

"С момента открытия избирательных участков и по состоянию на 13.00 в прокуратуру поступило 64 сообщения о нарушениях", - отметил Арсенян. В том числе, по его словам, 26 нарушений содержат признаки преступлений, по ним ведется следственная работа. Возбуждено одно уголовное дело по факту применения насилия на избирательном участке. Остальные жалобы отправлены для проверки в полицию Армении.

16 случаев касаются нарушений тайны голосования, 6 - попыток подкупа избирателей, 16 инцидентов относятся к препятствованию избирательному процессу.

Между тем миссия наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ за первые девять часов голосования на досрочных выборах в парламент Армении не зафиксировала серьезных нарушений.

В Армении проходят внеочередные выборы в парламент. В них участвуют 25 политических сил: 21 партия и 4 блока. Участки для голосования закроются в 20.00. По последним данным ЦИК, явка на выборах составляет 26,82%.-0-