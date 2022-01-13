Генпрокуратура Казахстана возбудила почти 500 уголовных дел после беспорядков

13 января, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Генпрокуратура Казахстана возбудила 494 уголовных дела в отношении участников беспорядков, в том числе 44 - по актам терроризма.

Генеральная прокуратура на данный момент работает над установлением всех причин и деталей "алматинской трагедии" и террористических атак в других регионах, заявили в пресс-службе ведомства. Органами правопорядка принимаются все необходимые меры по выявлению и наказанию участников терактов, полному восстановлению общественной безопасности в стране. Особое внимание уделяется расследованию инцидентов, где были человеческие жертвы.

Кроме того, за правонарушения, совершенные в период режима ЧП, составлено 6966 протоколов о возбуждении административных производств, к различным видам административной ответственности привлечено 4918 лиц, в том числе аресту подвергнуто 1978 человек. На 791 человека наложены штрафы, 2149 человек предупреждены. На рассмотрении судов сейчас находится 2048 материалов.

Общее число правонарушителей по стране устанавливается.-0-