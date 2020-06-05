Генпрокуратура назвала причину разгерметизации резервуара с дизельным топливом в Норильске

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Просадка грунта стала причиной разгерметизации резервуара с нефтепродуктами на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов, сообщает ТАСС.

Известно также, что генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить особо опасные объекты, расположенные в зонах вечной мерзлоты, после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.

ЧП произошло на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании 29 мая, когда легковой автомобиль врезался в резервуар с топливом на ТЭЦ. Произошла разгерметизация резервуара и начался пожар. Более 21 тыс. куб.м нефтепродуктов разлилось на площади 180 тыс. кв.м, которые попали в грунт и водные объекты. 3 июня стало известно, что предельно допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах в Норильске превышена в десятки тысяч раз, в грунт попало около 6 тыс. т нефтепродуктов, в водные объекты - порядка 15 тыс. т. В этот же день президент России Владимир Путин одобрил введение режима ЧС федерального уровня.-0-

На реках в Норильске установили 9 заграждений протяженностью более 1 км Группировка по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске увеличена с 300 до почти 500 человек, ликвидацией последствий аварии занимаются представили различных министерств, служб и структур.