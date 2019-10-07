Генпрокуратура РФ назвала причину трагедии в лагере "Холдоми"

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура России считает, что причиной трагедии в детском лагере "Холдоми" в Хабаровском крае стала некачественная проверка лагеря перед его открытием. Об этом сообщает ТАСС.

"По результатам прокурорской проверки выявлены нарушения, связанные с некачественной проверкой лагеря до его открытия", - заявила на всероссийском селекторном совещании по итогам летнего отдыха детей прокурор управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Главного управления по надзору за соблюдением федерального законодательства Генпрокуратуры России Екатерина Кривонис.

По этой же причине дети из Иркутска досрочно вернулись из лагеря "Лесная сказка" в Рязанской области РФ. "Не все условия были проконтролированы, и отдых детей был досрочно прекращен. В срочном порядке принимались меры по организации их отдыха в других организациях", - сказала она.

В то же время заместитель главы МЧС России, главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Игорь Кобзев заявил на селекторном совещании, что причиной трагедии в лагере "Холдоми" стал аварийный режим работы электросетей.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля. Погибли четверо детей. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв.м, из 26 палаток сгорели 20. В конце июля суд Солнечного района Хабаровского края РФ арестовал директора лагеря Максима Кузнецова, владельца горнолыжного комплекса "Холдоми" Виталия Бурлакова, а также начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева. Они стали фигурантами уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).-0-