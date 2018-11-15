Генпрокуратура Саудовской Аравии потребует казнить виновников убийства Хашукджи

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура Саудовской Аравии намерена запросить смертную казнь для виновных в убийстве журналиста Джемаля Хашукджи. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление прокурора.

Прокуратура Саудовской Аравии потребует высшей меры наказания для пяти из 11 подозреваемых, которые фигурируют в деле об убийстве известного журналиста Джемаля Хашукджи.

Согласно официальным данным, саудовский журналист Джемаль Хашукджи был убит 2 октября в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам представителя прокуратуры, после смертельной инъекции его тело было расчленено и вывезено из здания.-0-