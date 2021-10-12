Генсек Европейского института омбудсмена выступил за признание "Спутника V" в ЕС

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь Европейского института омбудсмена Йозеф Зигель выступил за одобрение российской вакцины "Спутник V" на территории Европейского союза, сообщает ТАСС.

"Мы хотим принять ситуацию во всей полноте вокруг "Спутника V", чтобы препарат был одобрен всеми странами Европейского союза", - заявил генсек на конференции, посвященной правам человека на евразийском пространстве.

Он отметил, что "Спутник V" - такой же специализирующийся на борьбе с коронавирусом препарат, как и вакцины компаний AstraZeneca и Pfizer, и люди должны иметь возможность выбора. Йозеф Зигель напомнил, что вопрос признания вакцины "Спутник V" на территории ЕС сейчас подробно обсуждается. "Надеюсь, мы закончим в следующий раз с этой повесткой", - добавил он.

Российская вакцина "Спутник V" до сих пор не получила разрешения Европейского агентства лекарственных средств для использования на территории Евросоюза. Государства сообщества, которые используют "Спутник V" (например, Венгрия), имеют право выдавать на него европейские цифровые сертификаты вакцинации, однако остальные страны ЕС могут по собственному усмотрению принимать или не принимать эти документы.

Как сообщают РИА Новости, Всемирная организация здравоохранения может одобрить вакцину от коронавируса "Спутник V" до конца года, если в ближайшие дни завершится подписание необходимых юридических документов. Об этом заявила старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 млрд человек, что составляет более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. По результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, эффективность вакцины составила 97,6%.-0-