Генсек НАТО заявил о реальном риске нового военного конфликта в Европе

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что есть реальный риск нового военного конфликта в Европе из-за ситуации вокруг Украины. С таким заявлением он выступил сегодня на пресс-конференции в Румынии, которую транслировала пресс-служба альянса, сообщает ТАСС.

"Есть реальный риск нового военного конфликта в Европе, потому что наращивание российских сил продолжается", - сказал он.

По словам генсека НАТО, "цифры растут, а время идет". "Поэтому мы призываем Россию к деэскалации и диалогу с НАТО", - добавил он, подчеркнув, что вновь пригласил Москву провести новое заседание Совета Россия - НАТО, чтобы обсудить все острые вопросы.

Йенс Столтенберг также заявил, что министры обороны стран НАТО обсудят 16-17 февраля усиление присутствия альянса в Восточной Европе. Он подтвердил, что альянс обсуждает долгосрочное сохранение усиленного присутствия в восточной части НАТО.

Слова генсека НАТО о риске военного конфликта в Европе прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Вот, что происходит на самом деле: НАТО продолжает наращивать присутствие у границ России и создает для этого повод в виде нагнетания ситуации вокруг Украины", - написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

МИД РФ 17 декабря 2021 года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два соглашения - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности, ядерных. Уже прошло несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не объявлено.

После консультаций с США и НАТО глава МИД РФ направил свои предложения по вопросам европейской безопасности государствам Евросоюза.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.-0-