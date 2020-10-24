Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал COVID-19 главным врагом, с которым ООН столкнулась в свой юбилей

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия коронавируса стала общей угрозой, в борьбе с которой человечество должно сплотиться в год 75-летнего юбилея Организации Объединенных Наций. Об этом заявил в своем обращении по случаю Дня ООН генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

"В нашем сегодняшнем мире у нас есть один общий враг - COVID-19, - подчеркнул он. - Настало время активизировать усилия для достижения глобального перемирия. Часы тикают".

Гутерриш призвал к миру с нашей собственной планетой. "Климатическая катастрофа грозит самой жизни", - констатировал он.

"Нам надо делать больше, чтобы положить конец страданию людей от бедности, неравенства, голода и ненависти, - добавил глава всемирной организации. - Месяцы пандемии показали ужасающий подъем жестокости по отношению к женщинам и детям".

"ООН не только с вами. Она принадлежит вам, она и есть все вы, - обратился он к миру. - Давайте же вместе воплотим в жизнь наше видение лучшего мира для всех".-0-