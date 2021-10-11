Генсек ООН: число инцидентов в ходе гуманитарных операций в Афганистане устойчиво снижается

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число инцидентов в ходе гуманитарных операций в Афганистане устойчиво снижается. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает ТАСС.

По его словам, гуманитарные работники действовали в сотрудничестве с радикальным движением "Талибан", которое постепенно открывало доступ в запрашиваемые районы и обеспечивало безопасность при необходимости. "Число инцидентов в ходе гуманитарных операций устойчиво снижается", - сказал Антониу Гутерриш.

"Гуманитарная помощь спасает жизни. Но это не решит проблему, если экономика Афганистана рухнет", - отметил генсек ООН.

Антониу Гутерриш также призвал мировое сообщество наполнить афганскую экономику ликвидностью, чтобы предотвратить ее коллапс. "Нам необходимо найти возможности, чтобы экономика вновь заработала. Мы можем это сделать, не нарушая при этом международное право, - сказал он. - Мы должны найти возможности, чтобы создать условия для продолжения работы афганских профессионалов и гражданских сотрудников. Я призываю мировое сообщество сделать шаги и наполнить афганскую экономику ликвидностью для предотвращения коллапса".-0-